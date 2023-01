NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Brenntag in einem Ausblick auf 2023 von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 101 auf 73 Euro gesenkt. In den vergangenen drei Jahren hätten Chemikalienhändler wie Brenntag von einem günstigen Marktumfeld und engen Lieferketten profitiert, zuletzt vor allem in Europa bei energieintensiven Produkten, schrieb Analystin Simona Sarli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu Unternehmensdienstleistern. Inzwischen aber sei für die Aktie von Brenntag vorsichtiger gestimmt, da der Bewertungsabschlag angesichts sinkender Gewinnerwartungen nicht mehr groß genug sei./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 01:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 01:00 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A1DAHH0