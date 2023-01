Noch vor einem Jahr wurden Dividenden-Investoren von Tech-Aktionären belächelt. Doch in schweren Börsenzeiten zeigt sich die wahre Stärke von Dividenden-Aktien. Heute ist froh, wer in solide Dividenden-Aktien investiert ist. So hat der Nasdaq auf Jahressicht knapp 30 Prozent an Wert verloren und viele dividendenlose Tech-Aktien noch deutlich mehr. Unsere Top 50 Dividenden-Aktien hingegen haben deutlich besser performt. ...

