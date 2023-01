Um 14.30 Uhr deutscher Zeit sind die neuen Daten des Consumer Price Index (CPI), also die amerikanischen Inflationsdaten, veröffentlicht worden. Doch was bedeutet das für die verschiedenen Sektoren oder auch Assets wie Bitcoin & Co? Die Inflationsdaten sind seit mehr als einem Jahr ständiger Begleiter und Taktgeber der Börsenkurse. Besonders groß wiegt aktuell die Angst, dass die Zinsen weiter steigen könnten, wenn die Fed (amerikanische Notenbank) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...