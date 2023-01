EQS-News: Tearlach Resources / Schlagwort(e): Sonstiges

Tearlach Resources: TEARLACH SCHLIESST JOINT VENTURE-VEREINBARUNG MIT BLACKROCK SILVER ZUR ERSCHLIESSUNG DES TONOPAH NORTH-LITHIUMPROJEKTS (NEVADA) AB



12.01.2023 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



TEARLACH SCHLIESST JOINT VENTURE-VEREINBARUNG MIT BLACKROCK SILVER ZUR ERSCHLIESSUNG DES TONOPAH NORTH-LITHIUMPROJEKTS (NEVADA) AB VANCOUVER, British Columbia - 10. Januar 2023. Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) ("Tearlach" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 70 % an den Lithiumschürfrechten (die "Optionsvereinbarung") mit Blackrock Gold Corp. ("Blackrock Gold"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Blackrock Silver Corp. (TSXV: BRC) ("Blackrock Silver"), getroffen hat. Highlights des Tonopah North-/Gabriel-Projekts: Bei den Bohraktivitäten wurden Lithiumwerte von bis zu 1.217 ppm Lithium auf 1,5 m in Bohrloch TN22-012 sowie die Kontinuität von breiten Mineralisierungszonen mit einer Mächtigkeit von bis zu 56,4 Meter in Bohrloch TN22-009 festgestellt;

die durchschnittliche Mächtigkeit der lithiumhaltigen Zone liegt bei 28,1 Meter;

die lithiumhaltige Zone liegt innerhalb von 8 Metern unter der Oberfläche im nordöstlichen Teil der Liegenschaft und wurde bis zu 117 Meter unter der Oberfläche durchteuft; und

die Mineralisierung ist vergleichbar mit dem nahegelegenen TLC-Lithiumvorkommen im Besitz der American Lithium Corp, das sich in einer Entfernung von drei Kilometern nordöstlich der Liegenschaft des Unternehmens befindet. Die Optionsvereinbarung legt zwei Stufen fest, die Tearlach erfüllen muss, um seinen Verpflichtungen gegenüber Blackrock Gold nachzukommen: Erwerb einer Beteiligung von 51 % an den Lithiumabbaurechten für Tonopah North ("Optionszone") durch Ausgaben von insgesamt 5 Mio. USD für Explorations- und Entwicklungsarbeiten auf dem Grundstück. Erwerb einer Beteiligung von 70 % an den Lithiumabbaurechten der Optionszone durch zusätzliche Ausgaben von 10 Mio. USD für Explorations- und Entwicklungsarbeiten auf dem Grundstück. Morgan Lekstrom, CEO von Tearlach, gab dazu folgenden Kommentar ab: "Dies ist ein wesentlicher Wachstumsschritt für Tearlach auf dem Weg zu einem führenden multinationalen Lithiumunternehmen sowie für Blackrock Silver zur Diversifizierung ihres ohnehin schon erstklassigen Silberprojekts. Blackrock Silver hat ausgezeichnete Arbeit beim Aufbau einer starken Aktionärsbasis und bei der Entdeckung eines erstklassigen Silbervorkommens geleistet. Jetzt hat Tearlach durch gute Geschäftsbeziehungen eine beachtliche Beteiligungsoption für das entdeckt, was unserer Meinung nach ein umfassendes Lithiumvorkommen und -gebiet sein könnte. Wir freuen uns, an der amerikanischen Explorationsgeschichte von Tonopah teilzuhaben, indem wir eine lokale grüne Energiekomponente beitragen." Morgan Lekstrom teilte außerdem Folgendes mit: "Bei den ersten RC-Bohrungen mit bis zu 1217 ppm und einer Mächtigkeit von bis zu 56,4 Meter und 117 m Tiefe erkennen wir ein mit der direkt nördlich von uns gelegenen TLC-Lagerstätte von American Lithium (einem Explorationsunternehmen mit einem Marktwert von 768 Mio. $) vergleichbares Bild. Nachdem die ersten Kartierungsaktivitäten schon abgeschlossen wurden, beabsichtigen wir mit unserem erstklassigen Team aus Nevada, das über eine umfangreiche geologische und verfahrenstechnische Erfahrung mit lithiumhaltigen Tonen verfügt, die Bohraktivitäten zu beschleunigen und zu intensivieren. Wir planen, ein wesentlich größeres Kernbohrprogramm durchzuführen und dann eine Ressourcenschätzung vorzunehmen, während wir gleichzeitig technische und verfahrenstechnische Modelle erstellen."

Abbildung 1: Das Tonopah North-Projekt von BRC / Das "Gabriel-Projekt" von Tearlach Optionsvereinbarung Gemäß den Bestimmungen der Optionsvereinbarung besitzt Tearlach das Recht auf Exploration und die exklusive Option (die "Erste Option"), eine Beteiligung von 51 % an den Lithiummineralien von der topographischen Oberfläche bis zu 650 Fuß (ca. 200 Meter) unter der Oberfläche eines Teils des Tonopah North-Projekts (die "Optionszone") zu erwerben, indem Ausgaben für Explorations- und Erschließungsarbeiten beim Tonopah North-Projekt ("Ausgaben") in einer Gesamthöhe von mindestens 5.000.000 USD getätigt werden. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus (i) Ausgaben von mindestens 500.000 USD bis zum 9. Januar 2024 und (ii) Ausgaben von mindestens 4.500.000 USD bis zum 9. Januar 2026 (zusammen als "anfängliches Earn-In" bezeichnet). Vorbehaltlich des Abschlusses des anfänglichen Earn-In durch Tearlach verfügt das Unternehmen im Einklang mit der Optionsvereinbarung über die Option (die "Zweite Option"), innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Abschluss des anfänglichen Earn-In eine zusätzliche Beteiligung von 19 % an den Lithiummineralien in der Optionszone zu erwerben (was somit eine Gesamtbeteiligung von 70 % ergeben würde), indem es: (i) zusätzliche Ausgaben in Höhe von 10.000.000 USD tätigt; und (ii) die Kosten für die Erstellung einer mit National Instrument 43-101 konformen bankfähigen Machbarkeitsstudie zur Erschließung und zum Bau einer Lithiummine auf dem Tonopah North-Projekt trägt (zusammen als "zusätzliches Earn-In" bezeichnet), wobei diese zweite Option verfällt, wenn sie von Tearlach nicht bis zum 9. Januar 2028 ausgeübt wird. Des Weiteren hat sich Tearlach gemäß der Optionsvereinbarung dazu verpflichtet, bis zum 30. April 2024 einen Betrag von 100.000 USD in bar an Blackrock Silver zu zahlen; andernfalls hat das Unternehmen das Recht, die Optionsvereinbarung zu kündigen. Die Tearlach gemäß der Optionsvereinbarung für das Tonopah North-Projekt gewährten Explorations- und Erschließungsrechte gelten ausschließlich für die Lithiummineralien in der Optionszone. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Optionsvereinbarung behält Blackrock die Rechte zur Exploration, Erschließung und zum Abbau aller Mineralien (einschließlich Gold und Silber) außer Lithium beim gesamten Tonopah North-Projekt, einschließlich der Optionszone. Die Optionszone beinhaltet auch ein Interessengebiet (Area of Interest), das diejenigen Liegenschaften einschließt, die sich innerhalb einer Meile von den äußeren Grenzen des Tonopah North-Projekts befinden. Die in der Optionsvereinbarung vorgesehenen Transaktionen stellen eine "Exempt Transaction" im Einklang mit Richtlinie 5.3 der TSX Venture Exchange dar. Joint Venture Nach Abschluss des anfänglichen Earn-In und der Ausübung der ersten Option durch Tearlach werden Tearlach und Blackrock Gold eine endgültige Vereinbarung über ein Bergbau-Joint Venture (die "Joint Venture-Vereinbarung") hinsichtlich der Verwaltung und des Eigentums der Optionszone des Tonopah North-Projekts abschließen (das "Joint Venture"). Nach Abschluss des zusätzlichen Earn-In kann sich Tearlach dafür entscheiden, die zweite Option auszuüben, wodurch sich seine Beteiligung am Joint Venture um weitere 19 % auf insgesamt 70 % erhöhen würde. Die Joint Venture-Parteien leisten ihren Beitrag zu den künftigen Ausgaben in Höhe ihrer jeweiligen Beteiligung gemäß der Joint Venture-Vereinbarung. Wird die Beteiligung einer Partei am Joint Venture zu einem beliebigen Zeitpunkt auf einen Wert von unter 5 % verwässert, so gilt diese Partei gemäß der Joint Venture-Vereinbarung als aus dem Joint Venture ausgeschieden, und ihre Beteiligung am Joint Venture wird in eine nicht administrative, nicht geschäftsführende und nicht operative Lizenzgebühr auf die Mineralproduktion in Höhe von zwei Prozent (2 %) der Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf von Lithiummineralien und Lithiummineralprodukten aus dem Tonopah North-Projekt umgewandelt. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Joint Venture-Vereinbarung wird Tearlach federführend beim Joint Venture sein und die Kontrolle über die Aktivitäten und den Betrieb des Joint Ventures innehaben. Über Tearlach Tearlach ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach hält eine Beteiligung am Final Frontier-Projekt, das die Schürfrechtblöcke Pakwan und Margot Lake umfasst, die sich in unmittelbarer Nähe zu den Flaggschiff-Lagerstätten Spark und PAK von Frontier Lithium befinden. Tearlach hält außerdem Beteiligungen an den Liegenschaften Wesley, Harth und Ferland, die sich alle im Lithiumzentrum im Nordwesten von Ontario (Kanada) befinden. Das Wesley-Projekt grenzt an das Root Lake-Projekt von Green Energy Metals, wo derzeit ein 24.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt wird. Auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des Wesley-Lithiumprojekts liegt, wurden Pegmatit-Gänge gefunden. Schürfungen und Kartierungen haben außerdem Pegmatit-Gänge auf dem Lithium-Grundstück Ferland 10 km östlich des Seymour Lake-Projekts von Green Technology Metals bestätigt. Tearlach beabsichtigt, diese Liegenschaften zu erkunden und durch Übernahmen ein Portfolio von Projekten in Nord- und Südamerika zu entwickeln. Das Hauptziel von Tearlach ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen auf dem amerikanischen Kontinent zu positionieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website unter www.tearlach.ca. Qualifizierte Person Julie Selway, Ph.D., P.Geo. hat die technischen Informationen dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Selway ist VP of Exploration bei Tearlach Resources und eine qualifizierte Person (QP) gemäß National Instrument 43-101. Dr. Selway promovierte 1999 über granitische Lithiumpegmatite. Dr. Selway hat außerdem dreiundzwanzig Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften verfasst. Sie war Mitautorin von 29 technischen Berichten gemäß NI 43-101 für eine Vielzahl von Rohstoffen und Vorkommen. IM NAMEN DES VORSTANDS, TEARLACH RESOURCES LTD. Morgan Lekstrom Chief Executive Officer Suite 610 - 700 W. Pender Street

Vancouver, British Columbia, Kanada V6C 1G8

Tel.: 604-688-5007 www.tearlach.ca www.tearlach.ca/contact/ Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Aufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich u.a. zu zukünftigen Ausgaben, der Ausübung der Option, des Beitritts zum Joint Venture, zukünftigen Bohraktivitäten und den voraussichtlichen Geschäftsplänen und der zeitlichen Planung zukünftiger Aktivitäten des Unternehmens stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf angemessenen Annahmen beruhen, kann es keine Garantie dafür abgeben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch Begriffe gekennzeichnet wie: "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "plant", "kann", "sollte", "würde", "wird", "potenziell", "geplant" oder Abwandlungen solcher Begriffe und Formeln und ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich u.a., dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen in Zusammenhang mit der Optionsvereinbarung und den damit verbundenen Ausgaben erhalten wird, dass die Fundamentaldaten des Marktes zu einer anhaltenden Lithiumnachfrage und stabilen Preisen führen werden, dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen in Zusammenhang mit der zukünftigen Erschließung der Liegenschaften rechtzeitig erhalten wird, dass die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen für die Erschließung und den weiteren Betrieb der Projekte des Unternehmens gegeben ist und dass das Unternehmen in der Lage ist, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze einzuhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem der Bedarf an zusätzlichem Kapital, betriebliche und technische Schwierigkeiten in Zusammenhang mit Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten, die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, einschließlich des Tonopah North-Projekts, die Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und -ressourcen, die Tatsache, dass die Beteiligungen des Unternehmens am Tonopah North-Projekt nur eine Option darstellen und es keine Garantie dafür gibt, dass diese Beteiligungen, falls sie erworben werden, sicher sind, der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion, die Produktionskosten, die Investitionsausgaben, die Kosten und der Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, der Bedarf an zusätzlichem Kapital, die zukünftigen Preise für Lithium, Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Veränderungen auf den Finanzmärkten sowie bei der Nachfrage und dem Marktpreis für Rohstoffe, mangelndes Interesse von Investoren an zukünftigen Finanzierungen, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken in der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen (einschließlich der TSX Venture Exchange), Zulassungen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungsaktivitäten, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf den Bergbaubetrieb auswirken, Rechtsstreitigkeiten, die Unmöglichkeit für das Unternehmen, die erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen, Zulassungen oder Ermächtigungen zu erhalten, Umweltprobleme und -altlasten sowie Risiken im Zusammenhang mit Joint Venture-Aktivitäten und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt werden. Alle kanadischen Veröffentlichungen des Unternehmens können unter www.sedar.com eingesehen werden, und den Lesern wird dringend angeraten, diese Unterlagen zu lesen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

