Der Haushaltswaren-Einzelhändler Bed Bath & Beyond schließt weitere Filialen, plant weitere Entlassungen und meldet Berichten zufolge wohl bald Insolvenz an. Dennoch verzeichnete die beliebte Meme-Aktie am Mittwoch den größten prozentualen Anstieg ihrer Geschichte.Von Bill PetersMarketWatchÜbersetzung: Laura MarkusDie Aktie des Unternehmens stieg am Mittwoch im regulären Handel um 68,6 Prozent auf 3,49 Dollar. Das ist der größte prozentuale Anstieg, der seit 5. Juni 1992 verzeichnet wurde.Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...