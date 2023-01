Nach den US-Inflationsdaten ist der Goldpreis am Donnerstag erstmals seit acht Monaten wieder über die Marke von 1.900 Dollar gestiegen. Am Nachmittag wurde eine Feinunze an der Börse zeitweise bei 1.901 Dollar gehandelt. Die nächsten Ziele liegen im Bereich von 1.970 Dollar.Marktbeobachter erklären den aktuellen Preisanstieg mit einer Kursschwäche des Dollar, nachdem am Markt verstärkt auf moderatere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed spekuliert wurde. In Euro gerechnet kostete eine Feinunze ...

