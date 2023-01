Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen kann etwas von der guten Stimmung am Gesamtmarkt profitieren. Jedoch nicht so stark, wie viele andere Werte sich entwickelt haben. Die Zurückhaltung der Anleger bei diesem Wert ist auffallend. Eine Ursache für diese schwächere Performance findet sich in der Betrachtung des Chartbildes. Diejenigen die wollen, die trauen sich nicht und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...