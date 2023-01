Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vielbeachteten US-Verbraucherpreisdaten für Dezember wurden veröffentlicht und zeigten, dass der Inflationsdruck auf die Wirtschaft im Einklang mit den Erwartungen nachgelassen hat, was von den Märkten als Enttäuschung empfunden wurde, so die Experten von XTB.Die jährliche Inflationsrate in den USA sei im Dezember 2022 den sechsten Monat in Folge zurückgegangen und habe mit 6,5% den niedrigsten Stand seit Oktober 2021 erreicht, was den Marktprognosen entsprochen habe. Sie folge auf einen Wert von 7,1% im November. Die Energiekosten seien um 7,3% gestiegen und damit deutlich weniger als im November (13,1%), da die Benzinkosten um 1,5% gesunken seien, nachdem sie im November um 10,1% gestiegen seien. Auch die Kosten für Heizöl hätten sich verringert (41,5% gegenüber 65,7%) , während die Strompreise etwas stärker gestiegen seien (14,3% gegenüber 13,7%). Eine Verlangsamung sei auch bei den Lebensmittelpreisen zu beobachten gewesen (10,4% gegenüber 10,6%), während die Kosten für Gebrauchtwagen und Lastwagen weiter zurückgegangen seien (-8,8% gegenüber 3,3%). Andererseits seien die Kosten für Unterkünfte schneller gestiegen (7,5% gegenüber 7,1%). Im Vergleich zum Vormonat sei der Verbraucherpreisindex um 0,1% gesunken, der erste Rückgang seit Mai 2020, und habe damit die Prognosen eines gleichbleibenden Wertes übertroffen. ...

