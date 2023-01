Kaum eine Aktie stand in den letzten Wochen derart unter Druck wie jene von Tesla. Von Nachfrageproblemen in China bis zu den diversen Eskapaden von CEO Elon Musk gab es so einiges, woran man sich als Anleger stören könnte. Jetzt gibt es aber endlich auch mal wieder Anzeichen für gute Entwicklungen.So scheint Tesla (US88160R1014) selbst nicht damit zu rechnen, dass die Nachfrage anhaltend nachgeben wird. In Texas wird Medienberichten zufolge sogar eine Erweiterung der noch jungen Gigafactory geplant. Satte 776 Millionen USD soll Tesla dort eingeplant haben, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...