Soziale No-Code-Gestaltungsplattform YAHAHA ermöglicht Entwicklern mehr als eine Million 3D-Modelle

YAHAHA, eine kostenlose soziale UGC-Unterhaltungsplattform (User Generated Content), welche die Erstellung von Spielen so bequem wie Drag-and-Drop macht, hat den Meilenstein von einer Million Modellen auf seiner Plattform erreicht. Mit über einer Million Modellen verfügt YAHAHA über eine Vielzahl von ansprechenden einzigartigen Materialien für die Nutzer, um damit interagieren zu können, und es jedermann zu erleichtern, 3D-Inhalte erstellen zu können. Kostenlos verfügbar sowohl für die Ersteller als auch die Spieler bietet YAHAHA seinen hunderttausenden von Nutzern die Freiheit, ihre eigenen einzigartigen Spiele und Umgebungen für andere und ihr Vergnügen zu kreieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230112005414/de/

No code social creation platform YAHAHA gives creators over one million 3D assets to build games and environments (Graphic: Business Wire)