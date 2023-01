Heute präsentieren sowohl Volkswagen als auch Porsche neue Absatzzahlen. Doch welche unterbewertete deutsche Auto-Aktie mit hoher Dividende ist aktuell eigentlich besser? Am heutigen Donnerstag legten sowohl Volkswagen als auch der Börsenneuling Porsche AG ihre Absatzahlen vor. Dabei lieferte Volkswagen im vierten Quartal 2022 sogar 2,2 Millionen Fahrzeuge aus, was ein Plus von 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet. Vor allem in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...