Der geschlossene Publikums-AIF Paribus München Taunusstraße bietet Anlegern die Möglichkeit, in eine zu 100% vermietete Büro und Verwaltungsimmobilie in München zu investieren. Das im Jahr 2010 errichtete Objekt liegt im Münchner Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart, etwa 6 km nördlich des Stadtzentrums von München.Das Gebäude in der Taunusstraße 31/33/37 ist "rechteckig-hufeisenförmig" angelegt und besteht aus einem fünfgeschössigen Mittelflügel und zwei davon abgehenden fünfgeschössigen Seitenflügeln. ...

