Halle/MZ (ots) -



Weg mit der Maskenpflicht also! Aber heißt das auch: Weg mit der Maske? Die weltanschaulichen Debatten um den Fetzen Vlies im Gesicht haben sich in der Vergangenheit so aufgeschaukelt, dass es kaum vorstellbar ist, dass der Schritt zur Freiwilligkeit diesmal wirklich gelingt: Dass also Reisende, die sich entweder krank fühlen oder auf dem Höhepunkt einer Grippewelle kein Risiko eingehen wollen, selbstverständlich mit Maske im Zug sitzen können. Oder klappt es diesmal doch, die Maske als individuelle Entscheidung zu akzeptieren? Nicht wenige, gerade Ältere und junge Eltern, gehen in diesen Erkältungsmonaten mit Maske einkaufen. Andere tun das aus eigener Risikoabschätzung nicht.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5415198

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de