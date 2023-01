Clinton Township, Michigan (ots/PRNewswire) -Die Tweddle Group gab heute bekannt, dass Todd Headlee zum neuen Präsidenten des Unternehmens ernannt wurde. Headlee ist eine erfahrene Führungskraft mit einem Hintergrund im Bereich der digitalen Transformationstechnologie und tritt am 9. Januar 2023 die Nachfolge des in den Ruhestand tretenden Mark Berkey an.Headlee war zuletzt als Leiter der Abteilung Produkte und Plattformen bei 1898 & Co. tätig, einer globalen Unternehmens- und Technologieberatung. In seiner 30-jährigen Karriere war er in der Automobil- und Energiebranche tätig - eine einzigartige Kombination, die der Tweddle Group helfen wird, ihre OEM-Partner bei der zunehmenden Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu unterstützen.Als Teil des Übergangs der Tweddle-Gruppe zur Führung durch Headlee freut sich das Unternehmen außerdem, die Beförderung von Claude Vanbeveren zum Chief Business Development Officer und Pat McGinnis zum Chief Strategy Officer bekannt zu geben. Diese Schritte werden Headlee und das gesamte Führungsteam der Tweddle Group dabei unterstützen, das Unternehmen weiter auszubauen."Todd Headlee ist die ideale Führungskraft für die Tweddle Group", sagte McGinnis. "Er versteht die Trends, die unser Geschäft beeinflussen, und er weiß, was nötig ist, um sie zu nutzen."Headlee hat bereits mehrere Unternehmen bei der erfolgreichen Umstellung von ihren alten Produktangeboten auf hochentwickelte SaaS-Lösungen (Software as a Service) unterstützt und ist daher bestens darauf vorbereitet, die Tweddle Group auf dem gleichen Weg zu führen. Er bringt eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf die Erhöhung von Marktanteilen, die Steigerung von Umsätzen und die Verbesserung von Erträgen mit, um die Tweddle Group bei einer Vielzahl von Möglichkeiten voranzubringen.Headlee sagte: "Ich freue mich sehr, mit der Tweddle Group zu beginnen. Die Tweddle Group befindet sich in einer hervorragenden Position, um unseren Kunden bei der Beschleunigung dieses Wandels zu helfen - mit unserem breiten Produktportfolio, unserer Innovationsgeschichte und unserem außergewöhnlichen Kundenservice.""Bei der Tweddle Group haben wir unsere Dienstleistungen und Lösungen immer an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst", so Vanbeveren weiter. "Mit Todd an der Spitze verfügen wir über eine Erfolgsbilanz bei der digitalen Transformation in verschiedenen Bereichen und Branchen, die es uns ermöglicht, maßgeschneiderte, innovative und bewährte Best Practices vorzuschlagen, die unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil in ihrem Bereich verschaffen können."Informationen zur Tweddle GroupDie Tweddle Group, ein Geschäftsbereich der CJK Group, Inc., ist der Meinung, dass Produkte einfach zu bedienen sein sollten, und bietet integrierte, mehrkanalige Informationslösungen, die jeden Aspekt der Erfahrung nach dem Verkauf unterstützen - für Produktmanager, Techniker und vor allem für die Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie auf www.tweddle.com.parnegard@tweddle.comMedienkontakt:Paul ArnegardVice President of Shared Servicesparnegard@tweddle.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1981741/Tweddle_Group___Todd_Headlee___President.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1903619/CJK_Tweddle_Logotype_Stacked_CMYK_50K_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tweddle-group-ernennt-todd-headlee-zum-unternehmensprasidenten-301720637.htmlOriginal-Content von: Tweddle Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112791/5415211