Die Inflation in den USA befindet sich weiter auf dem Rückzug. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,5 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im November hatte die Rate noch bei 7,1 Prozent gelegen. Das sagen führende Ökonomen zu den Daten.Bernd Weidensteiner und Christoph Balz, beide Volkswirte bei der Commerzbank, sehen darin eine willkommene Nachricht für die Fed, dass die Inflationsrate wieder deutlich unter ihrem Gipfelpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...