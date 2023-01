Nach mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen und einem holprigen Handelsstart haben Anleger die Daten am Donnerstag mit Aktienkäufen quittiert. Der sechste monatliche Rückgang der US-Inflationsrate in Folge bescherte dem Leitindex Dow Jones zeitweise den Anstieg auf das höchste Niveau seit Mitte Dezember.Am Ende stand auf der Kurstafel ein Plus von 0,6 Prozent auf 34.189 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 3.981 Zähler moderat zu. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte ...

