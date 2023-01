Nach einem ganz dezenten Durchhänger am Dienstag zeigten die Märkte sich am gestrigen Mittwoch wieder von ihrer freundlichen Seite. Angeschoben duch gute Vorgaben aus den USA schob der DAX sich weiter in die Höhe. Dabei war damit nicht unbedingt zu rechnen, denn eigentlich gab es von weiteren in Aussicht gestellten Zinserhöhungen bis zu miesen Aussichten der Weltbank einige Warnsignale zu sehen.Offensichtlich haben die Börsianer aber genug vom Trübsal blasen und blicken stattdessen nach vorn. Das hilft der Plug Power (US72919P2020) an der Börse ...

