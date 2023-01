Die Korrektur scheint beendet! Neue Bohr- und Explorationsergebnisse sorgen für steigende Kurse und große Hoffnungen! Wiederaufnahme der Diamantbohrkampagne als Garant für neue Erkenntnisse

Nur ca. 100 Kilometer südlich entfernt von Aurania Resources Explorationsziel Tatasham im Südosten Ecuadors liegt die derzeit von Lundin Gold betriebene Goldmine Fruta del Norte. Sie ist eine der hochgradigsten und kostengünstigsten Goldminen der Welt. Fruta del Norte ist eine Untertagemine, die Goldkonzentrat und Doré produziert. Lundin Gold erwarb die Anlage Ende 2014, begann im Juli 2017 mit dem Bau, goss im November 2019 das erste Gold und meldete im Februar 2020 die kommerzielle Produktion.

Quelle: Aurania Resources

Solch einen Werdegang wünscht sich auch Aurania Resources für sein Explorationsziel Tatasham. Bis dahin ist zwar noch ein weiter Weg, doch die Testergebnisse sind sehr vielversprechend.

Wiederaufnahme der Diamantbohrkampagne

In der jüngsten Pressemitteilung berichtet Aurania Resources, dass die Diamantbohrkampagne auf dem unternehmenseigenen Ziel Tatasham im Südosten Ecuadors nach einer Urlaubspause wieder aufgenommen wurde. Das erste Bohrloch (TT-001) wurde vor der Pause Ende 2022 in einer Endtiefe von 567,52 Metern abgeschlossen und ein zweites Bohrloch (TT-002) wurde am 8. Januar 2023 in einer Tiefe von 337,29 Metern fertiggestellt. Insgesamt sind bei Tatasham derzeit vier Bohrungen geplant.

TT-001 durchteufte zwei Zonen der Verkieselung und des Kieselsäureersatzes mit kalihaltiger Alteration über 37 bzw. 30 Meter ( Kernlänge ) zwischen zwei Störungszonen. Darüber hinaus wurde kurz vor der Ferienpause eine Zone entdeckt, die als hochgradiger kieselhaltiger Sinter und Brekzie interpretiert wird.

Quelle: Aurania Resources

Diese Zone liegt vor der Plattform, auf der TT-001 gebohrt wurde, und wurde erst gefunden, nachdem ein umgestürzter Wagen in der Nähe der Plattform bis zu einer Felswand fast senkrecht über dem Bohrer verfolgt wurde. Dies war ein großer Glücksfall, da die Erkundung der steilen Felswand aus Sicherheitsgründen als unpraktisch erachtet wurde. Die Felswand wird im kommenden Monat von Geologen mit Hilfe von Seilen und Sicherheitsgurten genau untersucht werden.

Die Streichlänge der gesamten interessierenden Zone beträgt ca. 4 Kilometer und ist nach Norden hin weiterhin offen. Die Entfernung zwischen TT-001 und TT-002 beträgt 2,1 Kilometer.

Ein kurzes Video von Faustino Tsenkush, Geologe bei Aurania, bei der Beprobung des Sinters in Tatasham können Sie sich hier ansehen:

Gemeinsamkeit mit der Goldmine Fruta del Norte

Das Mineral "Kutnahorit", ein seltenes rosafarbenes Kalzium-Mangan-Karbonat-Mineral mit Magnesium und Eisen, das zur Dolomitgruppe gehört, wurde an der Oberfläche an mehreren Stellen in Tatasham gefunden. Es ist ein häufiges Gangmineral in der Goldmine Fruta del Norte in Ecuador, die derzeit von Lundin Gold in Ecuador betrieben wird und etwa 100 Kilometer entfernt ist.

Fazit:

Weitere Tests und Bohrungen werden zusätzliche Informationen ans Licht bringen, um sich noch ein besseres Bild vom gesamten Zielgebiet machen zu können. Dadurch dass das Bohrprogramm nun wieder angelaufen ist, ist in nächster Zeit wieder vermehrt mit interessanten Nachrichten zu rechnen, die dem Aktienkurs weiter Auftrieb geben werden.

Quelle: StockCharts.com_Tageschart vom 10.01.2023

In den letzten 4 Wochen konnte der Aktienkurs von Aurania Resources an der kanadischen Heimatbörse um 37,50% zulegen. Besser noch sieht die Performance im neuen Jahr aus. Seit Beginn des Jahres steht hier ein Plus von fast 70% zu buche.

