Just Eat Takeaway: chartechnischer Leckerbissen aus Amsterdam!

Rote Zahlen beim Essenslieferdienst. Bottomfishing-Setup bei der Aktie von Just Eat Takeaaway (TKWY)! Börsentäglich neue Setups mit europäischen Aktien im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: TKWY ISIN: NL0012015705

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Essenslieferdienstes legte im vergangenen Halbjahr rund 78 Prozent zu. Mit einem höheren Pivot-Tief und einer weit gespannten Widerstandslinie ist das Wertpapier prädestiniert für ein Bottomfishing-Setup.

Chart vom 12.01.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 23.87 EUR







Meine Expertenmeinung zu TKWY

Meinung: Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Amsterdam ist in 25 Ländern vertreten - in Deutschland mit der Marke Lieferando. Es bietet Lieferdienste für über 680000 Restaurants an. Die Umsatzzahlen der letzten Jahren zeigen steil nach oben, vom Erreichen der Gewinnzone ist Just Eat Takeaway aber noch weit entfernt. Im Gegenteil: die ausgewiesenen Verluste werden von Jahr zu Jahr größer! Den Risiken dieses Trades sollten wir uns bewusst sein, und gutes Money Management walten lassen.

Setup

Mögliches Setup: Somit basiert unser Long Setup allein auf der Chartformation, die erwarten lässt, dass nach dem Bruch der Widerstandslinie der Weg zum Pivot-Hoch frei ist und sich als Folge der über Monate aufgebauten Spannung eine recht dynamische Kursentwicklung ergeben könnte. Dieses datiert vom 5. April des Vorjahres. Wir verorten es etwas außerhalb des Charts bei 36.65 EUR. Den Stopp Loss setzen wir etwas unterhalb des Pivot-Tiefs vom 22. Dezember. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in TKWY.

Veröffentlichungsdatum: 13.01.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.