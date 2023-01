Los Angeles (ots/PRNewswire) -Redragon, eine Marke für anspruchsvolles Gaming-Zubehör, hat begeisternde Pläne für Black Friday angekündigt, mit seinen exklusiven mechanischen Gaming-Tastaturen und -Mäuse, die bei Amazon USA und Amazon Deutschland erhältlich sind.K565Die Tastatur K565 (https://www.amazon.com/dp/B0B974SLSV) ist mit Hot-Swap-fähigen roten Schaltern ausgestattet, die weniger Druck erfordern und Kunden ansprechende Klicks und lineares Feedback bieten. Sie wird mit 4 zusätzlichen Outemu-Schaltern zum Auswechseln geliefert.Die K565 verfügt über konfliktfreie und programmierbare Tasten für eine reibungslose Eingabe und benutzerdefinierte Makroprogrammierung. Sie ermöglicht es Kunden, benutzerdefinierte Tastenaktionen zuzuweisen, Makros aufzuzeichnen, Hintergrundbeleuchtungseffekte anzupassen usw. und damit für mehr Produktivität beim Gaming zu sorgen. Sie verfügt über 18 Lichteffekte mit einstellbarer Helligkeit und Geschwindigkeit. Die austauschbare RGB-Hintergrundbeleuchtung gibt ihr eine coole Erscheinung und bietet Kunden mehr Spaß beim Tippen.K629 RGBDie Tastatur K629 RGB (https://www.amazon.com/dp/B0B8YTFL89) verfügt über ein innovatives 84-Tasten-Layout, das ergonomisch unsinnigen Freiraum reduziert und gleichzeitig die Funktionalität der praktischen Pfeil-, Multimedia- und Steuertasten unterstützt. Sie beinhaltet außerdem auswechselbare rote Schalter sowie konfliktfreie und programmierbare Tasten. Darüber hinaus verfügt sie über 20 Lichteffekte mit variabler Helligkeit und Geschwindigkeit, was es Kunden ermöglicht, ein trendiges Ambiente für das Gaming zu schaffen.M910-K und M910-KSDie verkabelte Maus M910-K (https://www.amazon.com/dp/B0B96PKNVL) und die kabellose/verkabelte Maus M910-KS sind mit 9 Beleuchtungsmodi für eine angenehme Gaming-Atmosphäre ausgestattet. (https://www.amazon.com/dp/B0B66RHD7B)Mit zwei DPI-Schaltmodi können sie zwischen 5 DPI-Stufen wechseln oder von 250 bis 8.000 DPI frei eingestellt werden.Mit 9 programmierbaren Tasten können Sie Ihre Maus anpassen und die Tasten für verschiedene Funktionen einstellen. Und beide haben eine Schnellfeuertaste für schnellere Schüsse. Ein Klick auf die Schnellfeuertaste entspricht drei Klicks auf die linke Maustaste, was eine effiziente Gaming-Performance ermöglicht.Pläne für den Black FridayWir bieten Redragon-Fans eine großartige Gelegenheit, Weihnachts- und Neujahrsgeschenke zu überraschend niedrigen Preisen zu besorgen. Vom 24. November bis zum 28. November werden diese Gaming-Tastaturen und -Mäuse stark ermäßigt bei Amazon US und Amazon Deutschland angeboten.Bei Amazon US:K565 (https://www.amazon.com/dp/B0B974SLSV)K629 RGB (https://www.amazon.com/dp/B0B8YTFL89)M910-K (https://www.amazon.com/dp/B0B96PKNVL)M910-KS (https://www.amazon.com/dp/B0B66RHD7B)K633CGO-RGB (https://www.amazon.com/dp/B0B95VKKJD)K615-R (https://www.amazon.com/dp/B0B87NVVLD)Bei Amazon Deutschland:K565 (https://www.amazon.de/dp/B0B96BN5HT)K629 RGB (https://www.amazon.de/dp/B0B96CK63W)M910-K (https://www.amazon.de/dp/B0B96PKNVL)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1954382/Redragon_exclusive_models_deal_for_black_friday.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/redragon-prasentiert-begeisternde-plane-fur-black-friday-mit-exklusiven-gaming-tastaturen-und--mausen-301721037.htmlPressekontakt:zhangyang@geekbuy.comOriginal-Content von: Redragon Brand, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167669/5415261