Heute ist Freitag der 13. Doch was bedeutet das eigentlich für die Börsen? Stürzen sie an solchen vermeintlichen Unglückstagen ab oder haben diese Ammenmärchen auf Aktien keinen Einfluss? Wir zeigen, was Anleger heute erwarten können. Freitag der 13. an den Börsen Datum Performance Dax Performance Dow Jones 13.08.2010 -0,40% -0,16% 13.05.2011 -1,16% -0,79% 13.01.2012 -0,58% -0,39% 13.04.2012 -2,36% -1,05% 13.07.2012 &x2B;2,15% &x2B;1,62% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...