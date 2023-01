Landis+Gyr Group AG / Schlagwort(e): Vertrag

Landis+Gyr liefert Revelo Grid-Sensoren an National Grid in Massachusetts



13.01.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nach regulatorischer Genehmigung wird National Grid 1.4 Millionen Revelo® Grid-Sensoren von Landis+Gyr im Versorgungsgebiet Massachusetts einsetzen, welche Teil eines umfassenden Projekts zur Förderung der Integration sauberer Energie, der Kundeneinbindung und der Zuverlässigkeit sind.

Cham, Schweiz - 13. Januar 2023 - Landis+Gyr Technology Inc., eine Tochtergesellschaft der Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND) wird aufgrund einer entsprechenden regulatorischen Genehmigung des Massachusetts Department of Public Utilities (MDPU) ein Total von 1.4 Millionen Grid-Sensoren an National Grid für ein "Advanced Metering Infrastructure" (AMI) Projekt der nächsten Generation in Massachusetts liefern. Die Genehmigung des MDPU erlaubt National Grid, sein Elektrizitätsverteilungssystem zu modernisieren und in seinem Versorgungsgebiet ein entsprechendes AMI-Netzwerk zu installieren. Aufgrund der Erteilung dieser regulatorischen Genehmigung wird National Grid nun mit Landis+Gyr Technology Inc. mit den entsprechenden Arbeiten beginnen.

Das AMI-Projekt beginnt in diesem Jahr und wird voraussichtlich bis 2027 abgeschlossen sein. National Grid wird den Revelo®-Zähler von Landis+Gyr installieren, der das Streaming von hochauflösenden Wellenformdaten ermöglicht. Dies ermöglicht es, den Energiefluss in Echtzeit zu überwachen, im Gegensatz zum einfachen Reporting des historischen Energieverbrauchs in Zeitintervallen.

Die Gridstream® Connect-Plattform von Landis+Gyr wird ein Wi-SUN-zertifiziertes Netzwerk verwenden, das den Einsatz von Netzwerkgeräten von Drittanbietern und Edge-Intelligence bei Zählern und Geräten ermöglicht sowie einen verbesserten Zugang zu Energienutzungsinformationen und Netzanalysen bietet. National Grid plant, interoperable Netzwerkkomponenten zu verwenden, die nahtlos mit dem Gridstream Connect-System zusammenarbeiten, um die Optionen für die Netzwerk-Routing-Infrastruktur zu erweitern.

Die nächste Generation der Smart-Grid-Technologie liefert sowohl den Versorgungsunternehmen als auch den Energieverbrauchern nützliche Daten in Echtzeit. Revelo ermöglicht die gleichzeitige Überwachung der im gesamten System gelieferten und verbrauchten Energie in Echtzeit und gibt Verbrauchern und Energieversorgern die Möglichkeit, auf Veränderungen der Energieverfügbarkeit und -kosten zu reagieren.

Die einzigartige Waveform-Sampling-Technologie von Revelo macht ihn zu einem hochpräzisen Netzsensor, der Softwareanwendungen für die Entscheidungsfindung an der Peripherie des Netzes sowie eine bessere Integration von privater Solar- und EV-Ladeinfrastruktur unterstützt.

"Neue Mess- und Sensortechnologien wie Revelo schaffen Möglichkeiten für die Automatisierung kritischer Funktionen, die es vorher nicht gab", sagt Chuck Yechout, Vice President of Sales and Marketing bei Landis+Gyr. "Dies bietet Versorgungsunternehmen und ihren Kunden mehr Konnektivität, Rechenleistung und Situationsbewusstsein, um den Übergang zu sauberer Energie kosteneffektiv zu gestalten."

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2021 durch ihre installierte Basis mehr als 9 Millionen Tonnen CO 2 vermieden. Wir managen Energie besser - seit 1896. Mit einem Umsatz von USD 1.5 Milliarden im Geschäftsjahr 2021 beschäftigt Landis+Gyr rund 6'800 talentierte Mitarbeitende auf fünf Kontinenten. Weitere Information finden Sie unter www.landisgyr.com.

Kontakt Medien

Melissa van Anraad

Head of PR

Telefon +41 41 935 6398

Melissa.vanAnraad@landisgyr.com

Eva Borowski

SVP Investor Relations & Corporate Communications

Telefon +41 41 935 6396

Eva.Borowski@landisgyr.com

Kontakt Investoren

Christian Waelti

Head of Investor Relations

Telefon +41 41 935 6331

Christian.Waelti@landisgyr.com