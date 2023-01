Der Boom bei Apple geht zu Ende. Tim Cook greift vor und kündigte eine Reduzierung der eigenen Vergütung um -40 % an. Das Geschäft bei Rational boomte im 4. Quartal. Im Gesamtjahr überschritt man die Milliardengrenze. Die Partners Group beendete das Geschäftsjahr besser als befürchtet. Das zu verwaltende Vermögen stieg um 6 %.Asien entwickelt sich am letzten Handelstag der Woche sehr freundlich. Bis auf den Nikkei 225 Index können sich alle anderen Benchmarks in der Region verbessern, wobei der Hang Seng Index und der KOSPI führen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...