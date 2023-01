Das The Anam Mui Ne, sorgfältig nach alter Tradition von Handwerkern aus ganz Vietnam gefertigt, feierte kürzlich seine Eröffnung. Die weitläufige Anlage im herausragenden Design der indochinesischen Epoche bettet sich in ein 1,2 Hektar großes Areal und erstreckt sich spektakulär direkt am Meer. Damit eröffnet sich für den beliebten Strandort Mui Ne eine völlig neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...