SIEMENS - Wichtige Siemens-Aktionäre versagen dem Münchener DAX-Konzern die Erlaubnis, sich für 2024 und 2025 virtuelle Hauptversammlungen genehmigen zu lassen. Die Fondsgesellschaften Union Investment und Deka Investment sowie der Mitarbeiteraktionärsverein "Wir für Siemens" wollen auf der Siemens-Hauptversammlung am 9. Februar gegen einen entsprechenden Tagesordnungspunkt stimmen. (Wirtschaftswoche)

GENESIS/GEMINI - Die US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC hat die Krypto-Händler Genesis und Gemini verklagt. Sie wirft den von den Winklevoss-Zwillingen gegründeten Unternehmen vor, die Anlage von Krypto-Assets nicht ordnungsgemäß als Wertpapierangebot angemeldet zu haben. Die SEC konzentriert sich bei ihrer Klage auf ein Angebot von Gemini, das Gemini Earn crypto asset-lending scheme, bei dem Anlegern im Oktober Einlagenzinsen von bis zu 8,05 Prozent versprochen wurden. Genesis gehört zur Digital Currency Group, die auch Coindesk und Grayscale kontrolliert. (Financial Times)

ALIBABA - Der chinesische Staat will laut einem Bericht der Financial Times Anteile an den großen Tech-Konzernen des Landes erwerben und sich damit besondere Rechte sichern. Aus diesem Grund habe China Internet-Kontrollbehörde in der vergangenen Woche einen Anteil an einer lokalen Einheit von Alibaba, der Guangzhou Lujiao Information Technology, gekauft. Bei diesen Anteilen handelt es sich um "special management shares", deren Besitz mit bestimmten Sonderrechten einhergeht. (Financial Times)

WARNER - Warner Bros Discovery prüft nach Angaben informierter Personen den Verkauf seiner Musikbibliothek, die einen Wert von über 1 Milliarde US-Dollar haben könnte. Warner-Chef David Zaslav könnte versuchen, mit diesem Geld die Verschuldung des Konzerns zu reduzieren. Seit der Übernahme der Kontrolle nach der Zusammenlegung von Warner Media und Discovery im vergangenen Jahr hat Zaslavs Team den Unterhaltungskonzern - zu dem HBO, das Filmstudio Warner Bros. und CNN gehören - auf der Suche nach Möglichkeiten zum Abbau der Schulden in Höhe von 50 Milliarden Dollar durchforstet. (Financial Times)

VITESCO - Der Autozulieferer Vitesco hat eine strategische Partnerschaft mit dem Dresdner Unternehmen Sunfire vereinbart. Wie die Wirtschaftswoche aus Kreisen der Unternehmen erfuhr, will Vitesco im ersten Quartal an seinem sächsischen Standort Limbach-Oberfrohna mit dem Aufbau einer Serienfertigung von Sunfire-Elektrolyseuren beginnen. Mit den Elektrolyseuren kann Wasserstoff durch die Aufspaltung von Wasser hergestellt werden. Bei Vitesco handelt es sich um die frühere Antriebssparte des Zulieferers Continental. 2021 wurde Vitesco abgespalten und an die Börse gebracht. (Wirtschaftswoche)

FTI - Der zweitgrößte europäische Reiseveranstalter, die zum Kölner Rewe-Konzern gehörende DER Touristik Group, greift offenbar nach dem Münchener Urlaubskonzern FTI, Europas Nummer drei. Die Verhandlungen sollen sich in fortgeschrittenem Stadium befinden. Dies erfuhr das Handelsblatt von mehreren mit der anvisierten Transaktion vertrauten Personen. Demnach sehen die Pläne vor, FTI zusammen mit der DER-Marke Rewe Reisen in eine neue Holding einzubringen. Ein ebenfalls an FTI interessierter US-Finanzinvestor soll zuvor abgesprungen sein. Ob die Transaktion zwischen DER Touristik und FTI zustande kommt, soll vor allem an einem etwaigen massiven Schuldenschnitt bei FTI hängen. (Handelsblatt)

SPARKASSEN - Die Spitzen der 11 regionalen Sparkassenverbände treffen am Montag in Berlin zusammen, um eine Vorentscheidung über die Nachfolge von DSGV-Präsident Schleweis zu treffen, dessen Amtszeit Ende des Jahres abläuft. Vor dem Wochenende ist man im Sparkassenlager zuversichtlich, in einem Wahlgang eine Person aus den regionalen Sparkassenreihen für den DSGV-Präsidentenposten wählen zu können. Zur Abstimmung stehen Ulrich Reuter, langjähriger Landrat im Landkreis Aschaffenburg und seit Anfang 2021 Präsident des Sparkassenverbandes Bayern, sowie Liane Buchholz, seit 2017 an der Spitze des westfälisch-lippischen Sparkassenverbandes. (Börsen-Zeitung)

January 13, 2023

