Die Aktie der Porsche AG (PAG911) hat im neuen Jahr schon wieder mehr als ein Zehntel zugelegt. Allein am Donnerstag klettert der DAX-Neuling um +2% auf 104,90 €. Zuvor machten neben den Jahresabsatzzahlen für 2022 auch spannende Berichte über einen Google-Deal die Runde. Was bedeutet das alles für den weiteren Kursverlauf des Automobil-Titels? Der Sportwagenhersteller Porsche AG mit Sitz in Stuttgart-Zuffenhausen ist seit Ende September an der Frankfurter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...