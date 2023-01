(shareribs.com) London 13.01.2023 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag etwas leichter, nachdem es in den Vortagen deutlich aufwärtsgegangen war. Die Investoren hoffen auf eine steigende Nachfrage. Am Donnerstag sind die Ölpreise um rund einen US-Dollar je Barrel geklettert. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben die Marktteilnehmer dazu animiert, auf eine vorsichtige Anpassung der Geldpolitik ...

