Herr Barna, welche Entwicklungen werden Sie 2023 als Versicherer hauptsächlich beschäftigen?Wir werden im Interesse unserer Kunden noch stärker an Produktivität und Effizienz arbeiten und dazu auf Technologie, Digitalisierung sowie Vereinfachung von Prozessen setzen. Am Ende wird allein der Kunde entscheiden, was seinen Anforderungen entspricht und wie er mit uns in Kontakt treten will. Daher werden wir weiterhin mit Priorität für unsere Kunden und Vertriebspartner da sein. Gerade in der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...