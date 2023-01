München (ots) -- "Tatort Reeperbahn" mit Quotenerfolg zur besten Sendezeit- 6,1 % MA in werberelevanter Zielgruppe der 14-49-Jährigen- 8,4 % MA beim jungen Publikum (14-29 Jahre)Nach dem erfolgreichen Staffelauftakt konnte auch die zweite Folge "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am gestrigen Donnerstagabend überzeugen. 6,1 % MA holte die Episode um 20:15 Uhr in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Vor allem aber beim jüngeren Publikum (14-29 Jahre) war sie mit 8,4 % MA gefragt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen unter anderem die Hochzeitsvorbereitungen von Jezz und Krümel.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 12.01.2023, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5415367