Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie von uns erwartet, nahmen die SSA-Primärmarktaktivitäten in dieser Woche deutlich Fahrt auf, so die Analysten der Helaba.Insgesamt 15 Transaktionen mit einem Volumen in Höhe von 25,7525 Mrd. EUR seien mehrheitlich erfolgreich über die Bühne gegangen. Emittenten unterschiedlicher Jurisdiktionen wie der ESFS und die Export Development Canada seien mit Laufzeiten bis zu 20 Jahre vertreten gewesen. Die Vermarktung des EFSF sei mit einer anfänglichen Spread-Vorgabe von MS -22 für die 2026er und MS + 8 für die 2033er Laufzeit gestartet. Angesichts der 2,5- bzw. 2,9fachen Überzeichnung der Oberbücher hätten sich die Spreads letztlich bei beiden Tranchen um zwei Stellen einengen können. ...

