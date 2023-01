Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA hat die Preisdynamik zum Ende des letzten Jahres weiter abgenommen, so die Analysten der Helaba.Die Jahresteuerungsrate sei auf 6,5% gesunken und die Kernteuerung auf 5,7%. Die US-Notenbank werde dennoch weiter an der Zinsschraube drehen, da die Inflation noch viel zu hoch sei und die rückläufigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt hingewiesen hätten. ...

