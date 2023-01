Frankfurt (www.fondscheck.de) - Auf die starke Kursentwicklung an den Aktienmärkten dieses Jahres haben Fondsanleger*innen recht unterschiedlich reagiert, so die Deutsche Börse AG.Seit Jahresbeginn habe der DAX um gut 7 Prozent zugelegt. Die 1.000-Punkte-Rally versetze einige Akteure in Kauflaune, während andere aus dem Markt aussteigen bzw. sich zurückhalten würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...