Hamburg (ots) -Texte zu schreiben oder zu korrigieren, gehört zum Berufsalltag vieler Kommunikations- und Marketingverantwortlicher. Doch nicht immer sind selbst Profis mit den Klassikern der Zeichensetzung und der Rechtschreibung vollständig vertraut. Dieses Webinar stellt die wesentlichen Regeln für den korrekten Gebrauch dar und gibt Tipps zum effektiven Korrekturlesen.Termin: Donnerstag, 16. Februar 2023, 10.30 UhrRechtschreibung, Interpunktion, Grammatik & Co: Handwerkszeug und verständliche Regeln für korrekte TexteIn diesem Webinar gibt die Germanistin und Korrektorin Melanie Groß nicht nur Tipps und Tricks zum Korrigieren selbst, sondern nimmt auch den Respekt vor den zu Unrecht verhassten Kommas, der Groß- und Klein- sowie der Getrennt- und Zusammenschreibung.Programm- Handwerk Korrekturlesen- Zeichensetzung: Gedankenstrich, Bindestrich, Apostroph und Komma- Groß- und Kleinschreibung- Getrennt- und Zusammenschreibung- Hilfsmittel und NachschlagewerkeDas Webinar eignet sich für PR-, Kommunikations- oder Marketingprofis, die regelmäßig selber Beiträge, Posts, Newsletter oder Pressemitteilungen verfassen oder gegenlesen und dafür den sicheren Umgang mit korrekter Rechtschreibung und Zeichensetzung vertiefen möchten.Referentin Melanie Groß ist seit 2009 bei APA-OTS in Wien tätig, einem Teil der österreichischen Nachrichtenagentur AUSTRIA PRESSE AGENTUR. Nach ihrem Studienabschluss 2006 an der Uni Regensburg zog es die Germanistin in die österreichische Hauptstadt. Fasziniert von der deutschen Sprache gilt sie beruflich wie privat als akribische Lektorin und Korrektorin, untermauert mit dem erfolgreichen Abschluss des Trainings "Professionelles Lektorat und Korrektorat" in der Goldegg Training Medienakademie.Eckdaten für das Online-Seminar Texte sicher Korrektur lesen- Termin: Donnerstag, 16. Februar 2023, 10:30 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: 125 Euro zzgl. Mwst. / 148,75 inkl. Mwst- Teilnehmerzahl: mindestens 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor DurchführungHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/auf-punkt-und-komma-texte-sicher-korrektur-lesen-registrierung-464930970047?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093098/100901148