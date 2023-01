DJ PTA-News: Frequentis AG: Dieter Eier übernimmt Geschäftsführung von FREQUENTIS USA mit 1. Jänner 2023

Wien (pta/13.01.2023/10:04) - Leonard Swiontek übernahm die Geschäftsführung von Frequentis USA Inc. im Jahr 2012. Seither hat das Unternehmen in den Vereinigten Staaten große Fortschritte gemacht. Leonard Swionteks kompetente Führung war entscheidend für die Umsetzung eines langfristigen strategischen Plans zur Positionierung von Frequentis als bedeutender Lieferant für die US-Regierung.

"Unter Leonard Swionteks Führung haben wir Frequentis USA an die Spitze der Technologie im Regierungssektor gebracht und wurden zu einem wichtigen Lieferanten für die Federal Aviation Administration (FAA), das Verteidigungsministerium (DoD) und die National Aeronautics and Space Administration (NASA). Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern in den USA haben wir Frequentis zu neuen Höhenflügen verholfen. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel unter der Leitung von Dieter Eier und danken Leonard Swiontek für seinen Beitrag zum Erfolg von Frequentis in den USA", so Norbert Haslacher, CEO Frequentis.

Unter der Leitung von Leonard Swiontek hat Frequentis mehr als 220 Flugsicherungs-Tower für die FAA und die U.S. Army, die Flotte der U.S. Navy-Flugzeugträger sowie wichtige NASA-Raumfahrtzentren mit seinen Systemen ausgestattet. Im Jahr 2021 wurde der Verteidigungsbereich von Frequentis USA in eine eigene Gesellschaft, Frequentis Defense Inc., ausgegliedert, um sich ausschließlich auf Kunden aus dem Verteidigungsbereich zu konzentrieren, die Geschäfte mit dem Verteidigungsministerium weiter auszubauen und die neue Produktlinie der australischen C4i Pty zu managen, die durch die Übernahme von L3Harris Technologies Inc. erworben wurde.

"Die Sicherstellung einer zeitgerechten und erfolgreichen Nachfolge ist von großer Bedeutung und die Übergabe an Dieter Eier, mit dem ich das Unternehmen seit vielen Jahren gemeinsam geführt habe, ist eine Entscheidung, die wir gemeinsam mit der Frequentis AG getroffen haben, um den nächsten Schritt in die Zukunft des Unternehmens zu unterstützen. Ich werde Dieter Eier und die Organisation weiterhin als Executive Advisor unterstützen und somit Teil der Frequentis-Erfolgsgeschichte bleiben", so Leonard Swiontek, Frequentis USA.

Vor seinem Wechsel zu Frequentis USA im Jahr 2000 war Dieter Eier für das strategische Marketing und anschließend für Produktmanagement bei der Frequentis AG in Wien verantwortlich. Einige seiner größten Erfolge sind der Markteintritt im Jahr 2004 bei der FAA und bei der NASA für alle wichtigen Raumfahrtzentren weltweit, womit wir bis heute die Sicherheit der Passagier- und Raumfahrt gewährleisten.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.000 MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 40.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2021 wurde ein Umsatz von EUR 333,5 Mio. und ein EBIT von EUR 29,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Über Frequentis USA

Frequentis USA wurde 1999 gegründet und entwickelt, fertigt, vermarktet und vertreibt Frequentis-Technologien für US-Regierungs- und Verteidigungsbehörden sowie für industrielle und kommerzielle Kunden. Frequentis USA hat seinen Hauptsitz in Columbia, Maryland, und betreibt eine lokale Produktionsstätte für seine Kunden in den USA.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

