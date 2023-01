Nachdem Tesla die Preise bereits in China gesenkt hat, senkt der E-Autohersteller nun auch die Preise in den USA - Auftakt für einen Preiskrieg im Auto-Sektor? Die Märkte sagen: das sieht ganz so aus! Die Aktie von Tesla verliert vorbörslich -5% - aber auch die deutschen Autobauer BMW, mercedes und Volkswagen fallen deutlich und liegen ...

