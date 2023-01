AUSTIN (IT-Times) - Der US-Automobilkonzern Tesla hat nun auch die Preise für seine Elektroauto-Modelle in den USA und Europa reduziert, nachdem immer mehr Hersteller und Startups den Markt fluten. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014) senkt die Preise für alle in den USA verkauften Elektrauto-Modelle,...

Den vollständigen Artikel lesen ...