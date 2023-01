Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche setzte sich die bereits in der Vorwoche begonnene, hohe Emissionstätigkeit fort, so die Analysten der Helaba im Kommentar zum Covered Bonds-Markt.Insgesamt seien 13. mit einem Gesamtvolumen von 12,25 Mrd. EUR platziert worden. Ein Trend hin zu Dual- oder Multi-Tranche-Transaktionen zeichne sich derzeit ab. Mit dieser Art der Transaktionsgestaltung sei es möglich verschiedene Investorengruppen, die an unterschiedlichen Laufzeiten interessiert seien, anzusprechen. DZ Hyp, BPCE SFH und die Deutsche Bank hätten in dieser Woche ein solches Format gewählt. Der 3-jährige grüne Covered Bond der DZ Hyp sei es auch gewesen, der mit einem Orderbuch von rund 4 Mrd. EUR und einer achtfachen Überzeichnung herausgeragt habe. Insgesamt liege der Nachfrageschwerpunkt weiterhin im kurzen bis mittleren Laufzeitenband. ...

