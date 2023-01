Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat Mitte Dezember das Leitzinsintervall um 50 Basispunkte auf 4,25% bis 4,50% angehoben und für 2023 weitere Zinserhöhungen um 75 Basispunkte in Aussicht gestellt, so die Analysten der DekaBank.Die Leitzinswende werde von den FOMC-Mitgliedern für 2024 erwartet. Angesichts der fallenden Inflationsraten werde dieser Ausblick von den Kapitalmärkten für wenig wahrscheinlich erachtet. Das Ausmaß der gehandelten Leitzinserhöhungen werde an den Märkten geringer eingeschätzt, und es werde bereits in diesem Jahr mit der Leitzinswende gerechnet. ...

