Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Flut an Neuemissionen steigt weiter an - selbst für einen Jahresanfang sind die letzten Tage rekordverdächtig, so die Analysten der Helaba.Alleine an den ersten drei Handelstagen der laufenden Woche sei ein Volumen von 12,8 Mrd. EUR an erstrangig unbesicherten Bankanleihen im EUR-Benchmark-Format mit fixem Kupon an den Markt gekommen. Von den insgesamt 15 Transaktionen seien 13 mit Preferred-Rang ausgestattet gewesen. Unsere Erwartung, dass die Emittenten im aktuellen Jahr diese Asset-Klasse vermehrt nutzen, wird also mehr als erfüllt, so die Analysten der Helaba. ...

