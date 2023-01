Tobias Stahl von der Unternehmensberatung Strategy Engineers rückt bei unserer Online-Konferenz "electrive.net LIVE" über das Potenzial der Antriebsentwicklung für Elektromobilität im November 2022 die globalen Rohstoffvorkommen für Elektroantriebe in den Fokus. Dabei wird deutlich: An China geht bei Selten-Erd-reichen Magneten kein Weg vorbei. Während die Rohstoffgewinnung in diesem Bereich durchaus ...

