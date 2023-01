FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 54 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2023 sei mit einer Abschwächung der Energiekrise zu rechnen, allerdings mit gemischten fundamentalen Trends, schrieb Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das Gewinnwachstum des Sektors dürfte sich stark verlangsamen. Allerdings gebe es immer noch einige sehr günstige integrierte Versorger, insbesondere RWE, Engie und Enel./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

