Herr Issler, welche Herausforderungen sehen Sie für sich als Asset-Manager für 2023? Das nächste Jahr wird für alle - Anleger wie Fondsmanager - weiterhin herausfordernd bleiben. Doch wir dürfen uns nicht zu sehr vom Auf und Ab an den Börsen stören lassen. Zwar tun Bärenmärkte weh, sind aber oft auch bereinigend, und auf sie folgt immer eine Hausse. Die Zinsen werden weiter steigen und so die Inflation stabilisieren. Wenn der Konsum dann zurück geht, sich so die Lieferketten einpendeln und der Arbeitsmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...