2022 steigt der Umsatz bei Rational von 780 Millionen Euro auf 1,022 Milliarden Euro an. Das ist ein Plus von 31 Prozent. Mit diesem Wert übertrifft Rational die eigene Prognose. Erwartet wurde ein Plus von 23 Prozent bis 28 Prozent. Das EBIT verbessert sich von 160 Millionen Euro auf 235 Millionen Euro. Dies ist ein neuer Rekord und liegt ebenso über ...

