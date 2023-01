Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Seit Anfang Oktober hat die Türkische Lira gegenüber dem US-Dollar nur rund 1% an Wert verloren, so die Analysten der DekaBank.Damit habe die Lira zwar erneut zu den schwächsten EM-Währungen gezählt, weil fast alle anderen Währungen gegenüber dem US-Dollar zum Teil deutlich zugelegt hätten. Dennoch sei diese Phase geringer Volatilität für die Lira ungewöhnlich. Ermöglicht worden sei die Stabilität durch Eingriffe der Notenbank und der Regierung, die zu einer Abnahme der Liquidität am Währungsmarkt und attraktiven Konditionen für Lira-Einlagen geführt hätten. ...

