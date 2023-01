Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Ratssitzung am 15. Dezember stellte die EZB nicht nur weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht, so die Analysten der DekaBank.Sie habe auch ihr Missfallen an den seinerzeit rückläufigen Renditen in den längeren Laufzeitbereichen zum Ausdruck gebracht. Die Analysten würden daher für die kommenden Monate mit etwas weiter steigenden Renditen von Bundesanleihen rechnen, da die EZB andernfalls erneut ihre Bereitschaft signalisieren dürfte, die Leitzinsen stärker anzuheben als derzeit von den Geldmarkt-Futures angezeigt werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...