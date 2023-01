GIEAG Immobilien AG blickt auf ein herausforderndes Immobilienjahr zurück. So konnte sich nach der Einschätzung der Analysten von AlsterResearch auch GIEAG nicht den schwierigen Markteinflüssen entziehen, welche - getrieben durch eine Vielzahl an Problemen - einen Rückgang der Transaktionsvolumen von 14% in Deutschland verursachte. Auch wenn für H2 2023 Licht am Ende des Tunnels prognostiziert wird, bleiben AlsterResearchs Experten mit ihren reduzierten Schätzungen auf der konservativen Seite. Dennoch sehen sie GIEAG mit ihrem Geschäftsmodel als "Projektentwickler" UND "Bestandshalter" relativ gesehen gut aufgestellt. AlsterResearchs Analysten bekräftigen daher ihre KAUFEN-Empfehlung, reduzieren jedoch ihr Kursziel von EUR 33,00 auf EUR 20,00, was ein Aufwärtspotenzial von ca. 70% bedeutet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/GIEAG%20Immobilien%20AG





