Maik Krämer wird den Vorstand von A.S. Creation im kommenden Jahr verlassen. Der Vorstandschef der Gesellschaft will seinen bis März 2024 datierten Vertrag nicht verlängern. Dafür führt er persönliche Gründe an. Krämer ist seit 2000 bei A.S. Creation, seit 2001 ist er Vorstandsmitglied. Den CEO-Posten hat Krämer im März 2022 übernommen. Neuer Chef ...

