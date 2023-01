Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Indien ist im November deutlicher als erwartet von 6,8% auf 5,9% gefallen und ging im Dezember weiter auf 5,7% zurück, so die Analysten der DekaBank.Gleichzeitig seien die Signale aus dem Industriesektor gemischt ausgefallen und der Export habe sich zuletzt eher schwach entwickelt. Vor allem der rückläufige Preisdruck dürfte das Lager der Befürworter einer Beendigung des Leitzinsanhebungszyklus stärken. Dennoch spreche nach Einschätzung der Analysten mehr dafür, dass die Zentralbank auf ihrer Sitzung am 8. Februar den Leitzins von 6,25% auf 6,5% anhebe und erst dann eine Pause einlege. Die Notenbank habe auf ihrer Dezember-Sitzung zwar insbesondere die konjunkturellen Bremswirkungen der schwachen Weltwirtschaft betont, sich aber hinsichtlich der Entwicklung der indischen Wirtschaft noch eher zuversichtlich gezeigt. ...

