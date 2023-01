London (www.anleihencheck.de) - Die Renditen in Japan gerieten in der vergangenen Woche erneut unter Aufwärtsdruck, da stärkere Inflationsdaten zu Spekulationen über eine weitere Anpassung der Geldpolitik auf der Sitzung der Bank of Japan (BoJ) in der kommenden Woche führten, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management. ...

