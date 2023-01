Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) erzielte im Dezember in einem insgesamt schwachen Marktumfeld einen Wertzuwachs in Höhe von 0,1%, so die Experten von Sauren.Die Kapitalmarktzinsen seien im Dezember wieder deutlich angestiegen. Die deutsche Umlaufrendite sei im Monatsultimovergleich von 1,92% auf 2,50% gesprungen. In den USA sei die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe von 3,61% auf 3,87% gestiegen. Insbesondere bei Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen hoher Bonität sei es zu merklichen Kursverlusten gekommen. Die ausgewählten Rentenfonds des Portfolios hätten in diesem schwierigen Umfeld insgesamt zufriedenstellende Ergebnisse geliefert. ...

